Индзаги: «Интер» не заслуживал поражения. Мы доминировали, но это футбол

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Милана» (1:2) в матче чемпионата Италии.

«Это футбол. Мы доминировали по всем аспектам, но не были остры в завершении. Им повезло с первым голом, и они сыграли умно при втором.



Я увидел дерби, где 60 минут игра шла в одну сторону. Ребята разозлились из-за гола, который сравнял счёт, так как там, вероятно, был явный фол на Алексисе Санчесе, и мы потеряли концентрацию.



В последние 25 минут мы не играли остро и не контролировали ситуацию. Игра была более открытой в отдельных моментах. Это болезненное поражение, но сильные команды должны уметь анализировать свои ошибки.

Если бы мы провели этот матч ещё десять раз, то могли бы проиграть один раз. Мы все знаем, насколько важно дерби. Мы не заслуживали поражения, но таков футбол», — цитирует Индзаги Football Italia.