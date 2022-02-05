Дзюба станцевал с Барриосом

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба был рад встрече с полузащитником команды Вильмаром Барриосом и исполнил с ним своеобразный танец. Видео момента опубликовано в англоязычном «твиттере» команды из Санкт-Петербурга.

«Артём Дзюба показывает Вильмару Барриосу, что он тоже может двигаться», — гласит подпись сообщения.



Напомним, контракт 33-летнего Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. Переговоры сторон о пролонгации сотрудничества не продвигаются, поэтому с большой долей вероятности по окончании нынешнего сезона Артём станет свободным агентом.



Вильмар Барриос вернулся в команду из расположения сборной Колумбии.

Ближайший официальный матч команда Семака проведёт на своём поле — 17 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом».