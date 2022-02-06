Нойер сравнялся с Каном по количеству побед в Бундеслиге
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер принял участие в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (3:2). Эта победа стала для 35-летнего футболиста 310-й в рамках чемпионата Германии. По этому показателю он сравнялся с бывшим вратарём мюнхенского клуба Оливером Каном. Об этом сообщает пресс-служба «Баварии» в «Твиттере».
Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Всего в Бундеслиге вратарь сыграл в 458 матчах, в которых пропустил 376 голов и 211 раз отыграл «на ноль». Нынешний контракт Нойера с «Баварией» действует до 2023 года.
Кан, которому сейчас 52 года, был вратарём «Баварии» с 1994 по 2008 год. В чемпионате Германии вратарь принял участие в 557 матчах, в которых пропустил 582 мяча и 204 раза оставил свои ворота «сухими».
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