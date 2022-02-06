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Гризманн, Льоренте и Кондогбиа пропустят игру с «Барселоной»

Гризманн, Льоренте и Кондогбиа пропустят игру с «Барселоной»
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Мадридский «Атлетико» огласил заявку на матч 23-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной». Встречу с сине-гранатовыми пропустят полузащитники Маркос Льоренте, Жоффрей Кондогбиа и нападающий Антуан Гризманн. Об этом стало известно из заявки «матрасников» на предстоящий матч, опубликованной в «Твиттере».

После 21 проведённого в чемпионате Испании матча мадридский «Атлетико» занимает в турнирной таблице четвёртое место, набрав 36 очков. «Барселона» идёт на пятой позиции, отставая от мадридского клуба на одно очко. Лидером соревнований является «Реал» — 50 очков в 22 матчах.

«Атлетико» одержал волевую победу над «Валенсией» в 22-м туре Ла Лиги:

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