«Фиорентина» дома крупно проиграла «Лацио». Кокорин провёл матч в запасе

«Лацио» одержал крупную победу над «Фиорентиной» в матче 24-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Все голы римляне забили во втором тайме. На 52-й минуте отличился Сергей Милинкович-Савич, а на 70-й — Чиро Иммобиле. На 81-й минуте защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги забил в собственные ворота. Вскоре «фиалки» ещё и остались в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил полузащитник Лукас Торрейра.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин провёл весь матч на скамейке запасных.

«Лацио» набрал 39 очков и занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Фиорентина» (36) идёт на восьмой позиции.