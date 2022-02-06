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«Фиорентина» дома крупно проиграла «Лацио». Кокорин провёл матч в запасе

«Фиорентина» дома крупно проиграла «Лацио». Кокорин провёл матч в запасе
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«Лацио» одержал крупную победу над «Фиорентиной» в матче 24-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Все голы римляне забили во втором тайме. На 52-й минуте отличился Сергей Милинкович-Савич, а на 70-й — Чиро Иммобиле. На 81-й минуте защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги забил в собственные ворота. Вскоре «фиалки» ещё и остались в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил полузащитник Лукас Торрейра.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин провёл весь матч на скамейке запасных.

«Лацио» набрал 39 очков и занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Фиорентина» (36) идёт на восьмой позиции.

Италия - Серия А. 24-й тур
05 февраля 2022, суббота. 22:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
0 : 3
Лацио
Рим
0:1 Милинкович-Савич – 52'   0:2 Иммобиле – 70'   0:3 Бираги – 81' (автогол)
Удаления: Торрейра – 85' / нет
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