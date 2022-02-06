«Фиорентина» дома крупно проиграла «Лацио». Кокорин провёл матч в запасе
Поделиться
«Лацио» одержал крупную победу над «Фиорентиной» в матче 24-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Все голы римляне забили во втором тайме. На 52-й минуте отличился Сергей Милинкович-Савич, а на 70-й — Чиро Иммобиле. На 81-й минуте защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги забил в собственные ворота. Вскоре «фиалки» ещё и остались в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил полузащитник Лукас Торрейра.
Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин провёл весь матч на скамейке запасных.
«Лацио» набрал 39 очков и занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Фиорентина» (36) идёт на восьмой позиции.
Комментарии
- 6 февраля 2022
-
00:59
-
00:55
-
00:54
-
00:54
-
00:43
-
00:21
-
00:17
-
00:17
-
00:09
-
00:01
-
00:00
- 5 февраля 2022
-
23:41
-
23:25
-
23:24
-
23:19
-
23:16
-
23:13
-
23:01
-
22:55
-
22:37
-
22:33
-
22:25
-
22:21
-
22:19
-
22:12
-
22:01
-
21:57
-
21:50
-
21:38
-
21:31
-
21:16
-
21:14
-
21:13
-
21:05
-
20:58
Партнерский контент