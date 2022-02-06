«Тоттенхэм» обыграл «Брайтон» благодаря дублю Кейна и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

В ночь с 5 на 6 февраля мск на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Хозяева одержали победу – 3:1.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 13-й минуте форвард «шпор» Гарри Кейн вывел свою команду вперёд, ему ассистировал Пьер-Эмиль Хёйбьерг. На 24-й минуте хавбек «чаек» Соломон Марч забил автогол.
На 63-й минуте полузащитник «Брайтона» Ив Биссума сократил отставание своей команды в счёте. Через три минуты Кейн оформил дубль.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Стюарт Атвелл. Ему помогали ассистенты Дэниел Кук и Дэниел Робатан. Резервный рефери – Роберт Джонс.
Таким образом, «Тоттенхэм» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, а «Брайтон» завершил участие в турнире.
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