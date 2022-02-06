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Роналду поделился фотографией с дня рождения

Роналду поделился фотографией с дня рождения
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5 февраля игроку «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду исполнилось 37 лет. Футболист поблагодарил болельщиков за поздравления, выложив фотографию с дня рождения.

«Жизнь – это американские горки. Усердная работа, высокие скорости, неотложные цели, высокие требования… Но в конце концов все сводится к семье, любви, дружбе, ценностям, благодаря которым все это стоит того. Спасибо за все сообщения! 37, продолжаем дальше!», – написал Роналду в своём «Твиттере».

В ночь с 4 на 5 февраля мск «Манчестер Юнайтед» уступил «Мидлсбро» в 1/16 Кубка Англии. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой гостей в серии пенальти (1:1 – основное время, 8:7 — по пенальти).

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