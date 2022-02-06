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«Реал» продолжает доверять Анчелотти, несмотря на вылет из Кубка Испании

«Реал» продолжает доверять Анчелотти, несмотря на вылет из Кубка Испании
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«Реал» продолжает поддерживать главного тренера Карло Анчелотти, несмотря на вылет команды из Кубка Испании, сообщает Marca. Напомним, в четвертьфинале турнира «Реал» уступил «Атлетику» со счётом 0:1.

После этого некоторые болельщики выступили с критикой Анчелотти. В частности, они были недовольны, что Анчелотти не выпустил на поле Эдена Азара и Гарета Бэйла. Однако, «Реал» продолжает доверять тренеру и считает, что сейчас нет повода для беспокойства.

В чемпионате Испании «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 50 очков. Ближайшего преследователя в лице «Севильи» команда опережает на три очка.

Анчелотти возглавляет «Реал» с лета 2021 года. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2024 года.

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