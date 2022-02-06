«Реал» продолжает доверять Анчелотти, несмотря на вылет из Кубка Испании
Поделиться
«Реал» продолжает поддерживать главного тренера Карло Анчелотти, несмотря на вылет команды из Кубка Испании, сообщает Marca. Напомним, в четвертьфинале турнира «Реал» уступил «Атлетику» со счётом 0:1.
После этого некоторые болельщики выступили с критикой Анчелотти. В частности, они были недовольны, что Анчелотти не выпустил на поле Эдена Азара и Гарета Бэйла. Однако, «Реал» продолжает доверять тренеру и считает, что сейчас нет повода для беспокойства.
В чемпионате Испании «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 50 очков. Ближайшего преследователя в лице «Севильи» команда опережает на три очка.
Анчелотти возглавляет «Реал» с лета 2021 года. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2024 года.
Новость по теме«Челси» рассматривает покупку защитника «Реала»
Комментарии
- 6 февраля 2022
-
04:45
-
04:20
-
04:12
-
02:36
-
00:59
-
00:55
-
00:54
-
00:54
-
00:43
-
00:21
-
00:17
-
00:17
-
00:09
-
00:01
-
00:00
- 5 февраля 2022
-
23:41
-
23:25
-
23:24
-
23:19
-
23:16
-
23:13
-
23:01
-
22:55
-
22:37
-
22:33
-
22:25
-
22:21
-
22:19
-
22:12
-
22:01
-
21:57
-
21:50
-
21:38
-
21:31
-
21:16
Партнерский контент