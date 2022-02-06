Тедеско прокомментировал поражение в матче с «Баварией»

«Бавария» одержала победу над «РБ Лейпциг» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско подвёл итоги матча.

«Это была хорошая игра, но мы пропустили два очень простых гола. В целом мы смотрелись хорошо и провели качественный матч.

С Андре Силвой я не делал ничего особенного. Как мне однажды сказал Массимилиано Аллегри: «Хороший тренер иногда просто позволяет всему идти своим чередом».

Посмотрим, сможем ли мы угнаться за «Баварией». Впереди важные игры, мы стараемся не расслабляться», цитирует Тедеско официальный сайт «Лейпцига».

«Бавария» (52 очка) занимает первое место в таблице Бундеслиги. «Лейпциг» (31) — седьмой.