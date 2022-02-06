Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тедеско прокомментировал поражение в матче с «Баварией»

Тедеско прокомментировал поражение в матче с «Баварией»
Комментарии

«Бавария» одержала победу над «РБ Лейпциг» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско подвёл итоги матча.

«Это была хорошая игра, но мы пропустили два очень простых гола. В целом мы смотрелись хорошо и провели качественный матч.

С Андре Силвой я не делал ничего особенного. Как мне однажды сказал Массимилиано Аллегри: «Хороший тренер иногда просто позволяет всему идти своим чередом».

Посмотрим, сможем ли мы угнаться за «Баварией». Впереди важные игры, мы стараемся не расслабляться», цитирует Тедеско официальный сайт «Лейпцига».

«Бавария» (52 очка) занимает первое место в таблице Бундеслиги. «Лейпциг» (31) — седьмой.

Новость по теме
Лишь «Бавария» набрала больше очков в Бундеслиге, чем «Лейпциг» после назначения Тедеско
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022