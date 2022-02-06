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Фанат «Мидлсбро» оставил ребёнка в отеле и ушёл отмечать победу над «МЮ». Его арестовали

Фанат «Мидлсбро» оставил ребёнка в отеле и ушёл отмечать победу над «МЮ». Его арестовали
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Полиция Стретфорда задержала болельщика «Мидлсбро» после матча 1/16 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба полиции на странице в «Твиттере».

Фанат был арестован после того, как оставил своего 11-летнего ребёнка в отеле и ушёл в город праздновать победу своей команды. Сотрудники правоохранительных органов присмотрели за ребёнком, пока в отель не приехала его мать. Напомним, пренебрежение обязанностями по уходу за зависимым лицом расценивается как форма насилия над ним.

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти «Манчестер Юнайтед» проиграл со счётом 7:8. Единственный удар за «МЮ» не реализовал Энтони Эланга. Действующим победителем Кубка Англии является «Лестер», который в финальном матче прошлого года обыграл «Челси» со счётом 1:0.

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