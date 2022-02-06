Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» предложил новый контракт защитнику Фелипе

«Атлетико» предложил новый контракт защитнику Фелипе
Комментарии

Защитник Фелипе может продлить контракт с «Атлетико», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, мадридский клуб предложил 32-летнему бразильскому футболисту новое соглашение, рассчитанное до 2024 года. Действующий контракт Фелипе с «Атлетико» истекает в июне текущего года.

Напомним, Фелипе выступает за «Атлетико» с 2019 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 14 матчах испанской Примеры, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. С 2018 года Фелипе вызывается в национальную команду Бразилии.

Мадридский «Атлетико» в 21 матче набрал 36 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Реал» (50).

Новость по теме
«Атлетико» планирует подписать защитника «Астон Виллы» летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022