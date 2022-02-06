Леонид Федун — о «Спартаке»: есть сдержанный оптимизм

Владелец «Спартака» Леонид Федун признался, что в отношении команды у него есть сдержанный оптимизм перед возобновлением сезона.

«Естественно, много общался со спортивным директором и главным тренером. Для этого и приезжал: чтобы посмотреть, как обстановка в команде. На сборах всегда всё хорошо и все орлы… Но будем надеяться, что та система игры, которую ставит тренер, позволит нам набирать очки в официальных матчах. А они возобновятся уже совсем скоро. Есть сдержанный оптимизм», — приводит слова Федуна официальный сайт «Спартака».

Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.