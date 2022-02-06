Клопп: Салах и Мане — настоящие воины. Они будут биться в финале Кубка Африки

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о футболистах мерсисайдской команды египтянине Мохамеде Салахе и сенегальце Садио Мане, которые сыграют в финальном матче Кубка африканских наций Сенегал — Египет.



«Эти два парня — настоящие воины. Они никогда не волнуются по поводу выходных. Я никогда не слышал, чтобы они спрашивали о том, когда смогут отдохнуть или что-то подобное. Знаю, что они очень хотят сыграть в этом матче, забить голы, отдать передачи. Они будут биться», — приводит слова Клоппа Sky Sports.



Финал Кубка африканских наций Сенегал — Египет состоится сегодня, 6 февраля, на стадионе «Пауля Бийя» в Яунде (Камерун). Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Сенегал — Египет.

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