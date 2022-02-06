Федун: лучше, чтобы команда на сборе ползала, а не летала

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался по поводу результатов двух последних матчей московского клуба на зимнем тренировочном сборе в Дубае. Красно-белые сыграли вничью с латвийской «Ригой» (0:0) и малазийским «Джохор Дарул Такзим» (1:1).

«Посмотрел два матча вживую. Понятно, что ребята под нагрузками. Знаете, как говорят: лучше, чтобы команда на сборе ползала, а не летала. В таких играх главное не результат, а разные мелкие детали, на которые обращает внимание тренерский штаб. Выводы делать пока рано, будем смотреть вперёд», — приводит слова Федуна официальный сайт «Спартака».

Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.