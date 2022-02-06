Кейн: Конте великолепен. Он изменил мышление «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн высоко оценил работу нынешнего главного тренера «шпор» Антонио Конте.

«Конте великолепен. Я не могу передать словами, насколько он хорош. Он действительно изменил мышление «Тоттенхэма». Мы должны продолжать усердно работать на поле и за его пределами», — приводит слова Кейна BBC.

Напомним, накануне «шпоры» обыграли «Брайтон» и вышли в 1/8 финала Кубка Англии. «Тоттенхэм» набрал 36 очков в 20 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (57).

«Тоттенхэм» уступил «Челси» в лондонском дерби;

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