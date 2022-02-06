«Ахмат» и «Факел» сыграли вничью со счётом 3:3 в товарищеском матче

Сегодня, 6 февраля, в товарищеском матче грозненский «Ахмат» встретился с воронежским «Факелом». Игра проходила в Белеке (Турция), где оба клуба проводят зимние тренировочные сборы. Матч завершился со счётом 3:3.
За «Ахмат» отличились Турпал-Али Ибишев, Игорь Коновалов и Лечи Садулаев. В составе «Факела» голы забивали Роман Акбашев, Максим Максимов и Руслан Магаль. Примечательно, что по ходу матча грозненский клуб выигрывал со счётом 3:1, но за последнюю десятиминутку упустил преимущество в два мяча.
«Ахмат» набрал 27 очков в 18 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В следующем туре чемпионата России после зимней паузы грозненский «Ахмат» сыграет с «Уфой» на своём поле. Встреча пройдёт 27 февраля.
- 6 февраля 2022
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