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«Ахмат» и «Факел» сыграли вничью со счётом 3:3 в товарищеском матче

«Ахмат» и «Факел» сыграли вничью со счётом 3:3 в товарищеском матче
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Сегодня, 6 февраля, в товарищеском матче грозненский «Ахмат» встретился с воронежским «Факелом». Игра проходила в Белеке (Турция), где оба клуба проводят зимние тренировочные сборы. Матч завершился со счётом 3:3.

За «Ахмат» отличились Турпал-Али Ибишев, Игорь Коновалов и Лечи Садулаев. В составе «Факела» голы забивали Роман Акбашев, Максим Максимов и Руслан Магаль. Примечательно, что по ходу матча грозненский клуб выигрывал со счётом 3:1, но за последнюю десятиминутку упустил преимущество в два мяча.

«Ахмат» набрал 27 очков в 18 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В следующем туре чемпионата России после зимней паузы грозненский «Ахмат» сыграет с «Уфой» на своём поле. Встреча пройдёт 27 февраля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
06 февраля 2022, воскресенье. 11:00 МСК
Факел
Воронеж, Россия
Окончен
3 : 3
Ахмат
Грозный, Россия
0:1 Ибишев – 7'   1:1 Акбашев – 47' (пен)   1:2 Коновалов – 61'   1:3 Садулаев – 63'   2:3 Максимов – 83'   3:3 Магаль – 88'
Удаления: нет / Иналкаев – 71'
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