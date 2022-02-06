«Фиорентина» разорвёт контракт с Кокориным после закрытия трансферного окна в России

«Фиорентина» по-прежнему решительно настроена избавиться от российского нападающего Александра Кокорина.

Как сообщает Fiorentinanews со ссылкой на La Nazione, продажа Кокорина в клуб из России – последний вариант «фиалок» расстаться с игроком, получив хотя бы минимальную финансовую выгоду. В большинстве европейских стран трансферное окно уже закрылось, а в России оно будет открыто до 22 февраля. В «Фиорентине» рассматривают это как последний шанс продать игрока.

В случае если «фиалки» не смогут продать Кокорина до закрытия трансферного окна в России, клуб готов расторгнуть с Александром контракт, выплатив ему неустойку.

Напомним, 8 января стало известно, что российский нападающий стал обладателем сатирической награды «Золотая урна». Александр Кокорин победил в номинации «шут года» в итальянском футболе.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, проведя за это время девять матчей в итальянской Серии А (ни одного в старте) и отметившись лишь двумя заработанными жёлтыми карточками.