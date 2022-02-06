«Может, оставишь мне хотя бы один?» Кан поздравил Нойера с повторением своего рекорда

Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан отреагировал на то, что голкипер мюнхенского клуба Мануэль Нойер повторил его рекорд.



«Поздравляю, Мануэль! Ты повторил ещё один мой рекорд. Может, оставишь мне хотя бы один?» — написал Кан на своей странице в «Твиттере».



Накануне Мануэль Нойер принял участие в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 с «РБ Лейпциг» (3:2). Эта победа стала для 35-летнего футболиста 310-й в рамках чемпионата Германии. По этому показателю он сравнялся с Каном.



Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Всего в Бундеслиге вратарь сыграл в 458 матчах, в которых пропустил 376 голов и 211 раз отыграл «на ноль». Нынешний контракт Нойера с «Баварией» действует до 2023 года.

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