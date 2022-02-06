Агент Зюле: новый клуб уже найден. Никлас принял решение

Фолькер Струт, агент защитника «Баварии» Никласа Зюле, рассказал, почему клуб и игрок не договорились о новом контракте.
«Мы никогда не вели переговоров с «Баварией». Были лишь разговоры. Мы встречались, говорили об этом, и тогда я дал понять, что игрок рассматривает вопрос о продлении контракта. Дело было вовсе не в деньгах. Переговоры были запланированы на январь. Никлас провёл Рождество с семьёй, позвонил мне и сказал: «Я больше этого не хочу. Не хочу, чтобы эта встреча состоялась».
Деньги тут ни при чём. Я говорил с Салихамиджичем о возможном продлении контракта, это было поздней осенью прошлого года — за шесть или семь месяцев до окончания срока действия контракта. К тому времени Зюле уже решил и сказал мне: «Хочу попробовать что-то другое». Новый клуб уже найден. Никлас принял решение, и я удивлюсь, если он передумает», — приводит слова Струта Sport1.de.
- 6 февраля 2022
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