«Барселона» — «Атлетико»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15

Сегодня, 6 февраля, состоится матч «Барселона» — «Атлетико». Встреча 23-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в городе Барселона. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Атлетико».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Ему будут помогать ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери – Хосе Гарсия Гомес.
«Атлетико» набрал 36 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Барселона» (35) находится на 5-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в активе которого 50 очков после 22 туров.
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