Результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка Англии сезона-2021/2022

Сегодня, 6 февраля, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии сезона-2021/2022. В ходе жеребьёвки были сформированы следующие пары.

«Лутон Таун» — «Челси»

«Кристал Пэлас» — «Сток Сити»

«Петерборо» — «Манчестер Сити»

«Ливерпуль»/«Кардифф Сити» — «Норвич Сити»

«Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед»

«Мидлсбро» — «Тоттенхэм Хотспур»

«Ноттингем Форест»/«Лестер Сити» — «Хаддерсфилд»

«Эвертон» — «Борнмут»/«Борэм Вуд»

Напомним, действующим победителем Кубка Англии является «Лестер Сити», который в финальном матче прошлого сезона обыграл лондонский «Челси» со счётом 1:0. Самый титулованный клуб — «Арсенал». На счету лондонского клуба 14 выигранных Кубков Англии. Нынешний розыгрыш турнира завершится 14 мая 2022 года.