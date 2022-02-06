Результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка Англии сезона-2021/2022
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Сегодня, 6 февраля, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии сезона-2021/2022. В ходе жеребьёвки были сформированы следующие пары.
- «Лутон Таун» — «Челси»
- «Кристал Пэлас» — «Сток Сити»
- «Петерборо» — «Манчестер Сити»
- «Ливерпуль»/«Кардифф Сити» — «Норвич Сити»
- «Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед»
- «Мидлсбро» — «Тоттенхэм Хотспур»
- «Ноттингем Форест»/«Лестер Сити» — «Хаддерсфилд»
- «Эвертон» — «Борнмут»/«Борэм Вуд»
Напомним, действующим победителем Кубка Англии является «Лестер Сити», который в финальном матче прошлого сезона обыграл лондонский «Челси» со счётом 1:0. Самый титулованный клуб — «Арсенал». На счету лондонского клуба 14 выигранных Кубков Англии. Нынешний розыгрыш турнира завершится 14 мая 2022 года.
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