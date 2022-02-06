Гус Тиль возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Нидерландов

В матче 21-го тура чемпионата Нидерландов сезона-2021/2022 «Фейеноорд» принимает «Спарту». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме. К 78-й минуте счёт 4:0 в пользу хозяев.



Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль, который в настоящее время играет на правах аренды за «Фейеноорд», оформил дубль в этой встрече. Всего на счету Тиля 13 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов. На данный момент полузащитник возглавляет список лучших бомбардиров турнира.



Напомним, Гус Тиль перешёл в «Спартак» из «АЗ Алкмар» летом 2019 года за € 18 млн. За «Спартак» он забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи в 24 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 5 млн.