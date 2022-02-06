«Аталанта» без Миранчука проиграла в матче с «Кальяри»

Сегодня, 6 февраля, в матче 24-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала на своём поле «Кальяри». Игра проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не был включён в заявку на матч по причине травмы.
«Кальяри» открыл счёт в матче на 50-й минуте, автором забитого мяча стал Гастон Перейро. На 52-й минуте «Аталанта» осталась в меньшинстве – голкипер Хуан Муссо получил красную карточку. Это не помешало команде из Бергамо сравнять счёт на 64-й минуте, гол забил Хосе Паломино. Однако уже на 68-й минуте «Кальяри» вернул себе преимущество – дубль оформил Гастон Перейро. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Кальяри».
«Аталанта» набрала 43 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кальяри» (20) – на 16-м месте.
- 6 февраля 2022
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