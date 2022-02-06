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«Ливерпуль» обыграл «Кардифф Сити» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

«Ливерпуль» обыграл «Кардифф Сити» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
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В матче 1/16 финала Кубка Англии «Ливерпуль» принимал «Кардифф Сити». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 53-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота. На 68-й минуте форвард Такуми Минамино упрочил преимущество мерсисайдцев. На 76-й минуте хавбек «Ливерпуля» Харви Эллиотт довёл счёт до разгромного. Через 4 минуты полузащитник Рубин Колвилл забил единственный гол «Кардифф Сити» в этом матче.

Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, а «Кардифф Сити» завершил выступление в турнире. «Ливерпуль» в 1/8 финала Кубка Англии сыграет с «Норвич Сити». Напомним, действующим победителем Кубка Англии является «Лестер Сити», который в финальном матче прошлого сезона обыграл лондонский «Челси» со счётом 1:0.

Кубок Англии. 1/16 финала
06 февраля 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Кардифф Сити
Кардифф
1:0 Жота – 53'   2:0 Минамино – 68'   3:0 Эллиотт – 76'   3:1 Колвилл – 80'
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