«Ливерпуль» обыграл «Кардифф Сити» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Ливерпуль» принимал «Кардифф Сити». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



На 53-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота. На 68-й минуте форвард Такуми Минамино упрочил преимущество мерсисайдцев. На 76-й минуте хавбек «Ливерпуля» Харви Эллиотт довёл счёт до разгромного. Через 4 минуты полузащитник Рубин Колвилл забил единственный гол «Кардифф Сити» в этом матче.



Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, а «Кардифф Сити» завершил выступление в турнире. «Ливерпуль» в 1/8 финала Кубка Англии сыграет с «Норвич Сити». Напомним, действующим победителем Кубка Англии является «Лестер Сити», который в финальном матче прошлого сезона обыграл лондонский «Челси» со счётом 1:0.