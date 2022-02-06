«Барселона» и «Атлетико» объявили стартовые составы на матч 23-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Атлетико» на матч 23-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в городе Барселона. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Атлетико».



«Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Араухо, Алвес, Педри, Бускетс, Ф. де Йонг, Гави, Траоре, Торрес.



Запасные: Нето, Тенас, Дест, Мингеса, Гонсалес, Жутгла, Пуч, Обамеянг, Брейтуэйт, Дембеле, Эззалзули, Л. де Йонг.



«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Савич, Хименес, Врсалько, Лемар, Коке, Де Пауль, Карраско, Суарес, Феликс.



Запасные: Леком, Лоди, Мандава, Фелипе, Эррера, Васс, Матеус, Корреа.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Ему будут помогать ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери – Хосе Гарсия Гомес.