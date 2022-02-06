Сакки: Меньян был лучшим игроком дерби. Не понимаю, почему «Интер» так снизил давление

Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки прокомментировал победу «россонери» над «Интером» (2:1) в матче 24-го тура итальянской Серии А.
«Интер» сделал то, что делают все итальянские команды: вышел вперёд, но вместо того, чтобы добить соперника, решил управлять игрой, замедлил темп. Это не очень хорошо. Нужно атаковать и быть храбрым в течение 90 минут.
После выхода Браима Диаса «Милан» заиграл по-новому. Брозовичу пришлось бегать за соперником, а не Кессье бегать за Брозовичем. Расположившись в центре поля в последней трети, Диас доставлял неприятности, потому что получал мяч в опасных зонах.
Я не понимаю, почему «Интер» так снизил давление. Жиру решил исход игры не меньше, чем Меньян. Для меня вратарь был лучшим», — цитирует Сакки La Gazzetta dello Sport.
- 6 февраля 2022
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