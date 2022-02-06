Два хавбека «Реала» пропустят матч 23-го тура Примеры с «Гранадой» из-за гастроэнтерита

В ночь с 6 на 7 февраля состоится матч 23-го тура испанской Примеры «Реал» — «Гранада». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Гранада».
Как сообщает официальный сайт «сливочных», встречу пропустят хавбеки Каземиро и Лукас Васкес. У них был диагностировал гастроэнтерит.
Ранее стало известно, что в матче не примет участия форвард Карим Бензема. Француз не восстановился полностью от травмы, несмотря на то что частично тренировался в общей группе.
«Реал» набрал 50 очков в 22 матчах и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Гранада» (24) находится на 16-м месте в таблице. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».
Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Реал» — «Эльче»:
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