«Челси» и «Манчестер Юнайтед» составят конкуренцию «Арсеналу» в борьбе за Исака

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании нападающего «Реала Сосьедад» Александера Исака. Клубы составят конкуренцию в борьбе за заключение контракта со шведским форвардом лондонскому «Арсеналу». Об этом сообщает Mirror.
В контракте 22-летнего футболиста прописана опция выкупа в размере € 88 млн.
В нынешнем сезоне Исак забил три гола и отдал одну голевую передачу в 12 матчах чемпионата Испании, а также отметился тремя голами в четырёх играх группового этапа Лиги Европы. Контракт шведского форварда с «Реалом Сосьедад» истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Исака в € 40 млн.
«Реал Сосьедад» — «Хетафе». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 22-й тур:
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