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Чеферин — о ЧМ раз в 2 года: полная ерунда. Популистский проект, который уничтожит футбол

Чеферин — о ЧМ раз в 2 года: полная ерунда. Популистский проект, который уничтожит футбол
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Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал инициативу руководящих органов ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года.

«Я уверен, что этого не произойдёт, потому что это полная ерунда. Это популистский проект, который уничтожит футбол. Это противоречит всем принципам нашего спорта. Это плохо не только для Европы.

Немыслимо, что футбольная организация предлагает игрокам, которым и без того приходится нести слишком большую нагрузку, играть в турнирах каждое лето. Также представьте, насколько это разрушит женский футбол. Я не уверен, что они понимают это, но я уверен, что они слышат несогласие со стороны фанатов, властей, правительств, Европейского Союза.

Вместе с Южной Америкой мы чётко заявили, что не будем участвовать в этом. Без нас не было бы чемпионата мира. Нам звонили из национальных ассоциаций, принадлежащих к другим конфедерациям, которые также против этого», — сказал Чеферин в интервью Le Journal du Dimanche.

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