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Чалов провёл на поле 88 минут в дебютной игре за «Базель»

Чалов провёл на поле 88 минут в дебютной игре за «Базель»
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Сегодня, 6 февраля, на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле в рамках 20-го тура швейцарской Суперлиги встречались «Базель» и «Сьон». Встреча завершилась результативной ничьей 3:3.

На 11-й минуте Клеилтон Монтейро да Коста вывел гостей вперёд. На 23-й минуте Валентин Штокер с передачи Дариана Малеса сравнял счёт. Дан Ндой к концу первого тайма вывел «Базель» вперёд, затем Анто Гргич сравнял счёт. На 69-й минуте Лиам Миллар вновь вывел «Базель» вперёд, но на 83-й минуте Гргич оформил дубль.

Отметим, что этот матч стал первым для российского нападающего Фёдора Чалова в «Базеле». Форвард провёл на поле 88 минут и отметился жёлтой карточкой под занавес первого тайма. Напомним, форвард ЦСКА арендован до конца сезона.

Швейцария - Суперлига. 20-й тур
06 февраля 2022, воскресенье. 16:15 МСК
Базель
Базель
Окончен
3 : 3
Сьон
Сьон
0:1 да Коста – 11'   1:1 Штокер – 23'   2:1 Ндой – 35'   2:2 Гргич – 56'   3:2 Миллар – 69'   3:3 Гргич – 83' (пен)
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