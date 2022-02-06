«Барселона» — «Атлетико»: Карраско открыл счёт в матче

Сегодня, 6 февраля, на стадионе «Камп Ноу» в городе Барселона проходит матч 23-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» — «Атлетико».



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 8-й минуте отличился Янник Карраско, ему ассистировал Луис Суарес.

Гол Карраско:

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Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Ему помогают ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери – Хосе Гарсия Гомес.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Атлетико».



«Атлетико» набрал 36 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Барселона» (35) находится на 5-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в активе которого 50 очков после 22 туров.