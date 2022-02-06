«Наполи» обыграл «Венецию» и вышел на второе место в Серии А

«Наполи» одержал победу над «Венецией» в матче 24-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Венеции на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Первый гол на 59-й минуте забил нападающий Виктор Осимхен. Ему ассистировал полузащитник Маттео Политано. На 10-й компенсированной минуте ко второму тайму Андреа Петанья закрепил победу неаполитанцев.
«Наполи» набрал 52 очка и вышел на второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата. Команда Лучано Спаллетти опережает «Милан» (52) по дополнительным показателям и отстаёт от «Интера» (53) на одно очко. Но у «нерадзурри» ещё есть игра в запасе. «Венеция» (18) идёт на 18-й позиции.
В других матчах 24-го тура Серии А «Сампдория» на своём поле разгромила «Сассуоло» (4:0), а «Болонья» сыграла вничью с «Эмполи» (0:0).
- 6 февраля 2022
-
20:23
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:02
-
20:00
-
19:55
-
19:48
-
19:34
-
19:29
-
19:28
-
19:27
-
19:25
-
19:17
-
19:16
-
19:08
-
19:05
-
19:02
-
18:59
-
18:40
-
18:29
-
18:26
-
18:19
-
18:19
-
18:16
-
18:09
-
18:04
-
18:04
-
18:01
-
17:48
-
17:47
-
17:40
-
17:32
-
17:30
-
17:25