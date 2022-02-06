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«Наполи» обыграл «Венецию» и вышел на второе место в Серии А

«Наполи» обыграл «Венецию» и вышел на второе место в Серии А
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«Наполи» одержал победу над «Венецией» в матче 24-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Венеции на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Первый гол на 59-й минуте забил нападающий Виктор Осимхен. Ему ассистировал полузащитник Маттео Политано. На 10-й компенсированной минуте ко второму тайму Андреа Петанья закрепил победу неаполитанцев.

«Наполи» набрал 52 очка и вышел на второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата. Команда Лучано Спаллетти опережает «Милан» (52) по дополнительным показателям и отстаёт от «Интера» (53) на одно очко. Но у «нерадзурри» ещё есть игра в запасе. «Венеция» (18) идёт на 18-й позиции.

В других матчах 24-го тура Серии А «Сампдория» на своём поле разгромила «Сассуоло» (4:0), а «Болонья» сыграла вничью с «Эмполи» (0:0).

Италия - Серия А. 24-й тур
06 февраля 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
0 : 2
Наполи
Неаполь
0:1 Осимхен – 59'   0:2 Петанья – 90+10'
Удаления: Эбюэхи – 90+5' / нет
Италия - Серия А. 24-й тур
06 февраля 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
4 : 0
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Капуто – 5'   2:0 Сенси – 7'   3:0 Конти – 63'   4:0 Кандрева – 90+1' (пен)
Италия - Серия А. 24-й тур
06 февраля 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
0 : 0
Эмполи
Эмполи
Комментарии
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