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«Ахмат» в товарищеском матче переиграл «Аланию», «Крылья» были сильнее «Нижнего Новгорода»

«Ахмат» в товарищеском матче переиграл «Аланию», «Крылья» были сильнее «Нижнего Новгорода»
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Сегодня, 6 февраля, в товарищеском матче «Ахмат» встретился с «Аланией». Игра проходила в Белеке (Турция), где оба клуба проводят зимние тренировочные сборы. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу грозненской команды.

Счёт в матче на 37-й минуте открыл Антон Швец, ему ассистировал Бернард Бериша. Через минуту защитник «Уфы» Азамат Засеев забил в свои ворота.

«Ахмат» набрал 27 очков в 18 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Алания» (43 очка в 25 матчах) идёт на 4-й позиции в ФНЛ.

Также товарищеский матч провели «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Они сыграли на сборе в Анталье. Победу одержала самарская команда — 2:0. Голы забили Антон Зиньковский и Дмитрий Цыпченко. Отметим, что команды отыграли 120 минут.

«Крылья» (27 очков) занимают 8-е место в таблице РПЛ, «Нижний» (19) — 13-е.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
06 февраля 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
2 : 0
Алания
Владикавказ, Россия
1:0 Швец – 37'   2:0 Засеев – 38' (автогол)
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
06 февраля 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
2 : 0
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
1:0 Зиньковский – 55'   2:0 Цыпченко – 90+7'
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