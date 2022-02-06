«Ахмат» в товарищеском матче переиграл «Аланию», «Крылья» были сильнее «Нижнего Новгорода»

Сегодня, 6 февраля, в товарищеском матче «Ахмат» встретился с «Аланией». Игра проходила в Белеке (Турция), где оба клуба проводят зимние тренировочные сборы. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу грозненской команды.
Счёт в матче на 37-й минуте открыл Антон Швец, ему ассистировал Бернард Бериша. Через минуту защитник «Уфы» Азамат Засеев забил в свои ворота.
«Ахмат» набрал 27 очков в 18 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Алания» (43 очка в 25 матчах) идёт на 4-й позиции в ФНЛ.
Также товарищеский матч провели «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Они сыграли на сборе в Анталье. Победу одержала самарская команда — 2:0. Голы забили Антон Зиньковский и Дмитрий Цыпченко. Отметим, что команды отыграли 120 минут.
«Крылья» (27 очков) занимают 8-е место в таблице РПЛ, «Нижний» (19) — 13-е.
- 6 февраля 2022
-
20:23
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:02
-
20:00
-
19:55
-
19:48
-
19:34
-
19:29
-
19:28
-
19:27
-
19:25
-
19:17
-
19:16
-
19:08
-
19:05
-
19:02
-
18:59
-
18:40
-
18:29
-
18:26
-
18:19
-
18:19
-
18:16
-
18:09
-
18:04
-
18:04
-
18:01
-
17:48
-
17:47
-
17:40
-
17:32
-
17:30
-
17:25