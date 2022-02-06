«Ахмат» в товарищеском матче переиграл «Аланию», «Крылья» были сильнее «Нижнего Новгорода»

Сегодня, 6 февраля, в товарищеском матче «Ахмат» встретился с «Аланией». Игра проходила в Белеке (Турция), где оба клуба проводят зимние тренировочные сборы. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу грозненской команды.

Счёт в матче на 37-й минуте открыл Антон Швец, ему ассистировал Бернард Бериша. Через минуту защитник «Уфы» Азамат Засеев забил в свои ворота.

«Ахмат» набрал 27 очков в 18 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Алания» (43 очка в 25 матчах) идёт на 4-й позиции в ФНЛ.

Также товарищеский матч провели «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Они сыграли на сборе в Анталье. Победу одержала самарская команда — 2:0. Голы забили Антон Зиньковский и Дмитрий Цыпченко. Отметим, что команды отыграли 120 минут.

«Крылья» (27 очков) занимают 8-е место в таблице РПЛ, «Нижний» (19) — 13-е.