«Барселона» — «Атлетико»: Араухо забил третий мяч каталонцев в матче

Сегодня, 6 февраля, на стадионе «Камп Ноу» в городе Барселона проходит матч 23-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» — «Атлетико».



На 43-й минуте защитник хозяев Рональд Араухо упрочил преимущество своей команды, голевую передачу отдал Ферран Торрес.

Гол Араухо:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Ранее на 8-й минуте отличился Янник Карраско, ему ассистировал Луис Суарес. На 10-й минуте забил защитник сине-гранатовых Жорди Альба, голевой пас на счету Дани Алвеса.



На 21-й минуте результативный удар нанёс хавбек «Барсы» Гави, пас на испанца отдал Адама Траоре, который проводит дебютный матч за каталонцев после возвращения в клуб.



Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Ему помогают ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери – Хосе Гарсия Гомес.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Атлетико».



«Атлетико» набрал 36 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Барселона» (35) находится на 5-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в активе которого 50 очков после 22 туров.