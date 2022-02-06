Пике сравнялся с Пуйолем по количеству матчей, проведённых за «Барселону»

Сегодня, 6 февраля, проходит матч 23-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Атлетико». В стартовом составе сине-гранатовых вышел 35-летний защитник Жерар Пике.



Как сообщает пресс-служба каталонцев в «твиттере», матч с «Атлетико» стал для испанского центрбека 593-м за «Барсу». Пике сравнялся с Карлесом Пуйолем по количеству игр за «Барселону». По данному показателю защитники делят пятое место в истории клуба.



Больше них за «Барселону» сыграли лишь Серхио Бускетс (658), Андрес Иньеста (674), Хави (767) и Лионель Месси (778).



В данный момент в матче «Барселона» — «Атлетико» перерыв. Каталонцы ведут в счёте — 3:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Атлетико».



«Атлетико» набрал 36 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Барселона» (35) находится на 5-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в активе которого 50 очков после 22 туров.