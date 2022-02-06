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«Атлетико» пропустил три мяча в первом тайме Ла Лиги впервые за семь лет

«Атлетико» пропустил три мяча в первом тайме Ла Лиги впервые за семь лет
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Мадридский «Атлетико» в матче 23-го тура испанской Ла Лиги пропустил три мяча в первом тайме от «Барселоны». Это первый подобный случай для команды Диего Симеоне за последние семь лет. Об этом сообщает OptaJose в «Твиттере».

В январе 2015 года мадридский клуб также уступил «Барселоне» (2:3), пропустив три мяча в первом тайме.

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Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Ему помогают ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери – Хосе Гарсия Гомес.

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