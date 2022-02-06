«Атлетико» пропустил три мяча в первом тайме Ла Лиги впервые за семь лет

Мадридский «Атлетико» в матче 23-го тура испанской Ла Лиги пропустил три мяча в первом тайме от «Барселоны». Это первый подобный случай для команды Диего Симеоне за последние семь лет. Об этом сообщает OptaJose в «Твиттере».
В январе 2015 года мадридский клуб также уступил «Барселоне» (2:3), пропустив три мяча в первом тайме.
Альба забивает великолепный мяч в «девятку» ворот Яна Облака:
Гави реализовал навес Траоре и вывел «Барселону» вперёд:
Араухо удваивает преимущество домашней команды:
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Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Ему помогают ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери – Хосе Гарсия Гомес.
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