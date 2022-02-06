В Саранске 17-летний футболист введён в искусственную кому после падения на тренировке

3 февраля во время тренировки 17-летний воспитанник МЦПЮФП «Мордовия» Артём Ананьев получил тяжёлую травму, сообщает Федерация футбола Республики Мордовия.
Футболиста экстренно госпитализировали и провели операцию. Сейчас он находится в искусственной коме.
«По стечению обстоятельств, без какого-то злого умысла с чьей-либо стороны, произошёл действительно шокирующий случай, — сообщил президент Федерации футбола РМ Александр Егоров. — Состоянием здоровья перспективного игрока всерьёз обеспокоена вся футбольная общественность. В связи с этим спешим сообщить, что юноша получает полное медицинское обеспечение. Ситуация находится на личном контроле у министра здравоохранения Мордовии Олега Валентиновича Маркина. Все необходимые медикаменты имеются в наличии».
По данным «Столицы С», инцидент случился во время упражнения футболтеннис, когда два игрока перекидывают мяч через теннисную сетку. В какой-то момент 17-летний юноша решил пробить через себя и неудачно приземлился на искусственное покрытие. Он почти сразу поднялся, но затем почувствовал недомогание и упал. Тренеры тут же вызвали скорую помощь. Медики приехали очень быстро.
- 6 февраля 2022
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