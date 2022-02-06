Рангник хочет бесплатно подписать в «Манчестер Юнайтед» защитника «Челси»

«Манчестер Юнайтед» летом 2022 года может рассмотреть приглашение защитника «Челси» Антонио Рюдигера, у которого закончится контракт с лондонской командой. Главный тренер манкунианцев Ральф Рангник является поклонником игры немецкого футболиста и хочет видеть его в своей команде. Об этом сообщает Daily Mail.
Ранее сообщалось, что «Челси» предложил Рюдигеру контракт с зарплатой в € 236 тыс. в неделю. Ранее клуб предлагал футболисту зарплату в € 166 тыс., но Рюдигер остался недоволен таким предложением и отклонил его. В настоящее время защитник зарабатывает € 118 тыс. в неделю и хочет значительного повышения своей заработной платы. Сообщается, что Рюдигер может получить зарплату в районе 473 тыс. в новом клубе, если покинет «Челси» свободным агентом в конце сезона.
«Челси» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби:
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