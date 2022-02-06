«Барселона» обыграла «Атлетико» со счётом 4:2 и поднялась на четвёртое место в Примере

Сегодня, 6 февраля, на стадионе «Камп Ноу» в городе Барселона в рамках 23-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» принимала «Атлетико». Хозяева одержали победу – 4:2.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 8-й минуте отличился игрок «Атлетико» Янник Карраско, ему ассистировал Луис Суарес. На 10-й минуте забил защитник сине-гранатовых Жорди Альба, голевой пас на счету Дани Алвеса.

Карраско открывает счёт:

Ответный мяч Альбы:

На 21-й минуте результативный удар нанёс хавбек «Барсы» Гави, пас на испанца отдал Адама Траоре, который провёл дебютный матч за каталонцев после возвращения в клуб. На 43-й минуте защитник хозяев Рональд Араухо упрочил преимущество своей команды.

Гави выводит «Барсу» вперёд:

Гол Араухо:

На 49-й минуте счёт до разгромного довёл Дани Алвес. На 58-й минуте Луис Суарес сократил отставание «Атлетико» в счёте. Ассистировал уругвайцу Хосе Хименес.

Результативный удар Алвеса:

Мяч Суареса:

На 69-й минуте арбитр удалил Дани Алвеса за удар ногой соперника. Судья принял данное решение после просмотра эпизода на VAR.

Удаление Алвеса:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хесус Хиль Мансано. Ему помогали ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери – Хосе Гарсия Гомес.



«Барселона» набрала 38 очков в 22 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетико» (36) находится на 5-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в активе которого 50 очков после 22 туров.

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