Алвес стал самым возрастным автором гола «Барселоны» в чемпионате Испании

Сегодня, 6 февраля, на стадионе «Камп Ноу» в городе Барселона в рамках 23-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» принимала «Атлетико». Хозяева одержали победу – 4:2. Четвёртый гол домашней команды забил защитник Дани Алвес, ставший самым возрастным футболистом «Барселоны», который отличился в матче чемпионата страны. Об этом сообщает журналист Педро Мартин в «Твиттере».



Напомним, 38-летний бразильский защитник также был удалён в матче. Он стал самым возрастным игроком каталонцев, получившим удаление в матче испанской Ла Лиги, а также стал вторым по этому показателю во всём чемпионате Испании после экс-защитника «Валенсии» Кардони.

Гол Алвеса:

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