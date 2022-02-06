Араухо — о победе над «Атлетико»: для «Барселоны» это был финал, мы не могли проиграть

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал победу над «Атлетико» (4:2) в матче 23-го тура Ла Лиги.

«Очень доволен победой и тремя очками, мы провели отличную игру, и болельщики нам очень помогли. Мы поднялись в зону Лиги чемпионов. Мы показали очень хороший футбол, очень хорошо подготовились к этой игре, сделали то, что просил нас тренер. Нам нужно было сохранять концентрацию, чтобы защищаться от контратак, и спокойно двигать мяч и находить вингеров, которые вносили дисбаланс в их игру.

Нам пришлось быть очень осторожными, когда мы остались вдесятером, потому что мы знаем, что «Атлетико» часто уходит от поражений в концовках.

Для нас это был финал, мы не могли проиграть», — цитирует Араухо Mundo Deportivo.

Гол Араухо:

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