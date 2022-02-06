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«Манчестер Юнайтед» готов подписать хавбека «Вест Хэма». За игрока хотят € 118 млн

«Манчестер Юнайтед» готов подписать хавбека «Вест Хэма». За игрока хотят € 118 млн
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Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс может сменить команду. В услугах 23-летнего игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

По информации источника, «молотобойцы» хотят получить за трансфер Райса £ 100 млн (€ 118 млн). Помимо манкунианцев, за хавбеком следит лондонский «Челси». Отмечается, что сам Райс хотел бы играть за «аристократов».

Райс является воспитанником «Вест Хэма». За основную команду полузащитник дебютировал в 2017 году. Контракт игрока с «молотобойцами» рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость англичанина составляет € 75 млн.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Райс сыграл в 22 матчах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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