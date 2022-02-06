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Симеоне: «Барса» была более решительна и убедительна. Побеждает сильнейший

Симеоне: «Барса» была более решительна и убедительна. Побеждает сильнейший
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о поражении в матче 23-го тура испанской Примеры с каталонской «Барселоной» (2:4).

«Барселона» была более решительна и убедительна. В футболе побеждает сильнейший.

Мы хорошо защищались на протяжении 10 лет, но в этом году нам нужно лучше действовать в обороне. Сейчас мы уделяем недостаточно внимания защитным действиям.

Единственное, что имеет значение — это работа. Мы начнём следующую неделю со смирением», — цитирует Симеоне Marca.

«Барселона» набрала 38 очков в 22 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетико» (36) находится на 5-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в активе которого 50 очков после 22 туров.

Гол Суареса в ворота «Барселоны»:

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