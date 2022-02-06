В «РБ Лейпциг» уверены, что Нкунку останется в команде на следующий сезон
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Директор «РБ Лейпциг» Оливер Минцлафф считает, что полузащитник команды Кристофер Нкунку останется в клубе на следующий сезон.
«Нкунку также будет играть за нас в следующем сезоне. Конечно, он очень важный игрок для «РБ Лейпциг», — приводит слова Минцлаффа Sky Sport.
24-летний Нкунку — воспитанник «ПСЖ». Он перешёл из французской команды в «РБ Лейпциг» летом 2019 года за € 13 млн. В нынешнем сезоне французский полузащитник в 21 матче немецкой Бундеслиги забил 10 голов и отдал девять голевых передач. Также на счету Нкунку семь голов и две голевые передачи в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов, а ещё гол и две голевые передачи в трёх матчах Кубка Германии.
Контракт Нкунку истекает в 2024 году.
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