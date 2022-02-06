Источник: Гави требует большую зарплату для подписания нового контракта с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Гави ведёт переговоры с испанской командой о продлении контракта. По сведениям источника, футболист отклонил первое предложение сине-гранатовых. Об этом сообщает Sport.
По версии источника, предложенные «Барселоной» условия не соответствуют требованиям 17-летнего полузащитника, поэтому клубу придётся предложить Гави большую зарплату, чтобы он подписал новое соглашение. Приоритет Гави — остаться в команде, поэтому в ближайшее время стороны вновь проведут переговоры.
17-летний Гави в нынешнем сезоне принял участие в 26 матчах испанской Ла Лиги и Лиги чемпионов, забив гол и отдав три голевые передачи. Контракт полузащитника с «Барселоной» истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 40 млн.
Гави реализует навес Траоре в матче с «Атлетико»:
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