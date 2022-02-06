Ривалдо: несмотря на приход Траоре и Обамеянга, «Барса» пока не будет бороться за трофеи

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо высказался о переходе форвардов Пьер-Эмерика Обамеянга и Адама Траоре в каталонский клуб.



«Оба футболиста привнесут в состав мастерство и опыт выступлений в Англии, что может быть очень полезно для команды, находящейся на стадии обновления и все ещё пытающейся найти баланс между молодыми и более опытными игроками.



Обамеянг и Траоре немного утратили влияние в своих клубах, и переход в «Барселону» может помочь им перезапустить карьеру. Думаю, что это хороший выбор клуба в непростое время.



В такие тяжёлые времена подписание любого игрока важно. Однако, несмотря на приход новых футболистов, я не думаю, что в ближайшее время клуб будет претендовать на победу в чемпионате или Лиге чемпионов, сначала нужно решить внутренние проблемы», — цитирует Ривалдо Metro со ссылкой на Betfair.

Гол Гави в ворота «Атлетико» после передачи Траоре:

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