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Хави поздравил футболистов «Барселоны» с победой над «Атлетико»

Хави поздравил футболистов «Барселоны» с победой над «Атлетико»
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Главный тренер «Барселоны» Хави эмоционально поздравил своих футболистов после победы над мадридским «Атлетико» (4:2) в 23-м туре испанской Серии А. Видео опубликовано в «Твиттере» каталонской команды.

Напомним, обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хесус Хиль Мансано. Ему помогали ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери – Хосе Гарсия Гомес.

«Барселона» набрала 38 очков в 22 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетико» (36) находится на 5-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в активе которого 50 очков после 22 туров.

Алвес пробивает с линии штрафной и забивает четвертый мяч «Барселоны»:

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