Хави поздравил футболистов «Барселоны» с победой над «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Хави эмоционально поздравил своих футболистов после победы над мадридским «Атлетико» (4:2) в 23-м туре испанской Серии А. Видео опубликовано в «Твиттере» каталонской команды.
Напомним, обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хесус Хиль Мансано. Ему помогали ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери – Хосе Гарсия Гомес.
«Барселона» набрала 38 очков в 22 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетико» (36) находится на 5-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в активе которого 50 очков после 22 туров.
Алвес пробивает с линии штрафной и забивает четвертый мяч «Барселоны»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 6 февраля 2022
-
23:29
-
23:28
-
23:28
-
23:15
-
23:12
-
23:05
-
23:00
-
22:53
-
22:47
-
22:44
-
22:44
-
22:30
-
22:30
-
22:00
-
22:00
-
21:51
-
21:38
-
21:28
-
21:25
-
21:18
-
21:16
-
21:12
-
21:09
-
21:01
-
20:52
-
20:37
-
20:23
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:02
-
20:00
-
19:55
-
19:48
-
19:34