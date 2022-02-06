«Наполи» может сделать Кулибали новым капитаном, если он продлит контракт с командой

Итальянский «Наполи» рассчитывает подписать новое соглашение с защитником Калиду Кулибали. Неаполитанцы готовы сделать сенегальского футболиста капитаном команды, если он подпишет новый контракт. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 19 матчах за «Наполи» в итальянской Серии А и Лиге Европы, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт сенегальского защитника истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 45 млн.



В составе сборной Сенегала Кулибали выходил на поле 51 раз. В этих матчах защитник отдал три голевые передачи.



В ближайшем матче «Наполи» встретится с «Интером». Встреча состоится 12 февраля.