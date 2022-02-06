Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» может сделать Кулибали новым капитаном, если он продлит контракт с командой

«Наполи» может сделать Кулибали новым капитаном, если он продлит контракт с командой
Комментарии

Итальянский «Наполи» рассчитывает подписать новое соглашение с защитником Калиду Кулибали. Неаполитанцы готовы сделать сенегальского футболиста капитаном команды, если он подпишет новый контракт. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 19 матчах за «Наполи» в итальянской Серии А и Лиге Европы, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт сенегальского защитника истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 45 млн.

В составе сборной Сенегала Кулибали выходил на поле 51 раз. В этих матчах защитник отдал три голевые передачи.

В ближайшем матче «Наполи» встретится с «Интером». Встреча состоится 12 февраля.

Новость по теме
«Наполи» обыграл «Венецию» и вышел на второе место в Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022