Нойер перенёс операцию и пропустит несколько недель

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер успешно перенёс операцию на правом коленном суставе, сообщает пресс-служба мюнхенской команды. Он пропустит несколько недель.
«Все в клубе и команде желают Мануэлю скорейшего выздоровления, и мы уверены, что он скоро вернётся к нам в лучшей форме», — сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.
Накануне Нойер принял участие в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 с «РБ Лейпциг» (3:2). Эта победа стала для 35-летнего футболиста 310-й в рамках чемпионата Германии. По этому показателю он сравнялся с легендой «Баварии» Оливером Каном.
Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Всего в Бундеслиге вратарь сыграл в 458 матчах, в которых пропустил 376 голов и 211 раз отыграл «на ноль». Нынешний контракт Нойера с «Баварией» действует до 2023 года.
- 6 февраля 2022
-
23:29
-
23:28
-
23:28
-
23:15
-
23:12
-
23:05
-
23:00
-
22:53
-
22:47
-
22:44
-
22:44
-
22:30
-
22:30
-
22:00
-
22:00
-
21:51
-
21:38
-
21:28
-
21:25
-
21:18
-
21:16
-
21:12
-
21:09
-
21:01
-
20:52
-
20:37
-
20:23
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:02
-
20:00
-
19:55
-
19:48
-
19:34