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Нойер перенёс операцию и пропустит несколько недель

Нойер перенёс операцию и пропустит несколько недель
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер успешно перенёс операцию на правом коленном суставе, сообщает пресс-служба мюнхенской команды. Он пропустит несколько недель.

«Все в клубе и команде желают Мануэлю скорейшего выздоровления, и мы уверены, что он скоро вернётся к нам в лучшей форме», — сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

Накануне Нойер принял участие в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 с «РБ Лейпциг» (3:2). Эта победа стала для 35-летнего футболиста 310-й в рамках чемпионата Германии. По этому показателю он сравнялся с легендой «Баварии» Оливером Каном.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Всего в Бундеслиге вратарь сыграл в 458 матчах, в которых пропустил 376 голов и 211 раз отыграл «на ноль». Нынешний контракт Нойера с «Баварией» действует до 2023 года.

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