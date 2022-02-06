«Вильярреал» обыграл на выезде «Бетис» в матче 23-го тура Примеры

Сегодня, 6 февраля, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье в рамках 23-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал «Вильярреал». Гости одержали победу – 2:0.
Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 41-й минуте отличился защитник Пау Торрес, ему ассистировал Альберто Морено.
На 83-й минуте полузащитник «Вильярреала» Этьен Капу удвоил преимущество своей команды, голевой пас на счету Ману Тригероса.
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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему помогали ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. Резервный рефери – Хосе Альберто Пардейро Пуэнте.
После 23 сыгранных туров «Бетис» располагается на 3-м месте в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 40 очков. «Вильярреал» (35) – на 6-м месте в таблице.
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